Nuovo appuntamento oggi, sabato 22 febbraio, con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Come ospite ci sarà Massimo Ciavarro che parlerà della sua vita e soprattutto del figlio Paolo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, che è nato dalla sua relazione con Eleonora Giorgi. Poi parlerà anche Serena Enardu, eliminata dalla casa più spiata dagli italiani. Si soffermerà sulla sua storia d’amore con Pago visto che sui social è stata molto criticata.

Verissimo oggi | anticipazioni e ospiti del 22 febbraio

Successivamente in studio arriveranno le due cantanti reduce dall’esperienza di Sanremo: Elettra Lamborghini e Levante. Da non perdere, inoltre, l’intervista emozionante a Samantha De Grenet, che svelerà i momenti complicati della sua vita: “Non credo che per affrontare un certo tipo di argomento si debba essere pronte e forti. E soprattutto bisogna mandare un bel messaggio e non uno di debolezza o di fallimento”. Infine, interverrà in studio anche la bella e bionda conduttrice tv albanese, Alketa Vesjiu, che ha affiancato Amadeus in una delle serate dell’ultima edizione di Sanremo. Appuntamento da non perdere oggi pomeriggio su Canale 5 con Verissimo a partire dalle 16.