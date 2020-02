Terremoto in Emilia: colpita Modena, epicentro in provincia

Una scossa di terremoto si è verificata poco fa in Emilia: colpita la città di Modena, epicentro in provincia con magnitudo superiore a 3.

Una scossa di terremoto ha colpito poco fa l’Emilia e in particolare la provincia di Modena. Epicentro a Correggio, tra Modena e Reggio Emilia e magnitudo 3.4, con un ipocentro a una profondità di sei km.

Leggi anche –> Terremoto Catanzaro | scossa al culmine di uno sciame sismico | FOTO

Per tale ragione, la scossa è stata percepita perfettamente in una zona molto ampia. Reggio Emilia dista 14 km dall’epicentro, Modena appena 18 km.

Leggi anche –> Terremoto di magnitudo 7,7 tra Cuba e Giamaica: allerta tsunami

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sappiamo del terremoto tra Modena e Reggio Emilia

La zona dove si è verificato il sisma non è distante da quella in cui avvenne la scossa drammatica del 20 maggio 2012, che ebbe una magnitudo momento di 6.1 e mise in ginocchio l’Emilia. L’area coperta dal sisma di oggi pomeriggio è abbastanza vasta: entro i 10 km in linea d’aria dall’epicentro vivono infatti 150mila persone, per cui tantissime sono state le segnalazioni.

Il centro più grande entro i 10 km dall’epicentro del sisma è Carpi con oltre 70mila residenti, mentre la cittadina di Correggio ha circa 25mila residenti. Tantissimi sono i commenti sui social, in particolare su Twitter, di chi ha spiegato di aver sentito perfettamente la scossa odierna. Non si hanno notizie di danni.