Spal Juventus Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Spal e Juventus è il secondo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 22 febbraio 2020, alle ore 18.00, il secondo anticipo del sabato pomeriggio tra Spal e Juventus, un vero e proprio testa-coda della Serie A TIM.

Di fronte ci sono infatti il fanalino di coda del campionato contro la squadra in testa alla classifica e campione d’Italia in carica. Ma il calcio ci ha sempre abituato a sorprese.

Spal Juventus: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Paolo Mazza di Ferrara viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport 2 e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono 37 i confronti in Serie A tra le 2 squadre e il bilancio è nettamente a favore della Juventus con 23 vittorie a 2. Entrambe le vittorie della Spal sono state ottenute in casa. L’ultima risale a meno di un anno fa: al gol di Kean, risposero Bonifazi e Floccari, che segnarono le due reti della vittoria ferrarese. Il primo match tra le 2 squadre risale addirittura al 1924.

Spal Juventus, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Per la sfida di oggi, Sarri sceglie di fare poco turnover, sebbene l’impegno in Champions League sia imminente, mentre Di Biagio dopo la sconfitta di Lecce vuole portare a casa i primi punti da quando siede sulla panchina ferrarese. Queste le formazioni:

SPAL (4-4-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli, Valoti; Petagna, Di Francesco. ALL.: Di Biagio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.