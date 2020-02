Seconda vittima italiana per Coronavirus: è una donna residente in Lombardia

Si aggrava di ora in ora il quadro dei contagi da coronavirus tra Lombardia e Veneto: in queste ore è morta una seconda persona.

Dopo la morte, ieri sera, dell’aziano di Vo Euganeo, questa mattina si è aggiunta al bilancio delle vittime di coronavirus in Italia una donna lombarda. Pare che questa fosse collegata ai casi di contagio partiti da Codogno, ma non esistono ancora dati precisi a riguardo. Intanto la situazione clinica è in costante peggioramento il numero dei contagi accertati è salito questa mattina a 29. Ventisette dei quali sono persone residenti in Lombardia e solo due in Veneto.

