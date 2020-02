Seconda vittima italiana per Coronavirus: è una donna residente in Lombardia

Si aggrava di ora in ora il quadro dei contagi da coronavirus tra Lombardia e Veneto: in queste ore è morta una seconda persona.

Dopo la morte, ieri sera, dell’aziano di Vo Euganeo, questa mattina si è aggiunta al bilancio delle vittime di coronavirus in Italia una donna lombarda. Pare che questa fosse collegata ai casi di contagio partiti da Codogno, ma non esistono ancora dati precisi a riguardo. Intanto la situazione clinica è in costante peggioramento il numero dei contagi accertati è salito questa mattina a 29. Ventisette dei quali sono persone residenti in Lombardia e solo due in Veneto.

Mentre continua ad aggiornarsi il quadro dei contagi con il test positivo per la signora di Vo Euganeo e l’uomo residente a Cremona, le condizioni del “Paziente 1“, il 38enne ricoverato all’ospedale di Codogno, sono in leggero miglioramento. I medici dell’ospedale in provincia di Lodi stanno monitorando le sue condizioni di salute e quando sarà stabile predisporranno il trasferimento all’ospedale Sacco di Milano, uno dei centri identificati per contrastare l’emergenza.

Coronavirus, i contagi in Italia

Come detto gli ultimi due casi accertati di contagio si sono stati riscontrati a Venezia e Cremona. Nella città lombarda il sindaco ha emanato un’ordinanza in cui invita i cittadini a fare cautela in attesa di indicazioni più chiare sul da farsi: “In attesa di ulteriori provvedimenti della Regione, invita in via precauzionale e provvisoria la cittadinanza intera a limitarsi di intrattenersi in luoghi di ritrovo e assembramento pubblico”.

Intanto in Veneto, nell’ospedale in cui è morta la prima vittima del coronavirus in Italia, sono state sottoposte al test 600 persone tra pazienti, medici e personale della struttura. Il numero dei contagi, dunque, potrebbe incrementarsi ulteriormente nelle prossime ore.

