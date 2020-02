Paolo Rossi, chi è: età, carriera, vita privata del grande comico

Paolo Rossi è un noto attore, cantautore e comico capace di immergersi nelle tematiche dell’attualità come pure nella rappresentazione dei classici antichi e moderni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Famoso comico italiano e prima ancora attore, noto anche al grande pubblico televisivo grazie ai tanti programmi di successo che lo hanno visto protagonista, Paolo Rossi è un grande maestro del teatro e del cabaret – due dimensioni del mondo dello spettacolo che porta da sempre nel cuore – ma capace di ottime perormance anche al cinema e alla tv. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Paolo Rossi

Paolo Rossi, è nato il 22 giugno del 1953 a Gorizia, sotto il segno dei Gemelli, ma se si considera milanese d’adozione, nonostante abbia trascorso la sua adolescenza in Emilia Romagna, diplomandosi lì come perito chimico. E’ un grande amante dei grandi classici, da Skakespeare a Molière, con cui da sempre si cimenta in teatro, e ha lavorato per anni sia in Rai che a Mediaset. Si considera un allievo di maestri quali Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Carlo Cecchi e Giorgio Strehler. Nel 2018 ha preso parte al Festival di Sanremo nella serata dei duetti: è stato scelto da Lo Stato Sociale per Una vita in vacanza.

Sulla vita privata di Paolo Rossi non si sa molto: nelle interviste che ha concesso si è sempre concentrato soprattutto sul suo lavoro. Sappiamo però che l’attore ha avuto tre compagne – una di loro è la collega Lucia Vasini – e altrettanti figli. Ai microfoni di Radio 2 ha dichiarato di aver fatto il servizio militare vicino Torino e di aver chiuso come sergente, confessando inoltre che i commilitoni – lui comandava un carro armato – lo chiamavano “caporale Biancaneve”. Paolo Rossi ha un profilo Instagram, anche se non lo aggiora spesso, e soprattutto non vi pubblica contenuti troppo riservati…

