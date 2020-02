Samantha De Grenet, chi è il marito Luca Barbato: età, foto, carriera

Luca Barbato: chi è il marito di Samantha De Grenet, la storia del loro matrimonio, il viaggio di nozze, cosa fa lui nella vita quotidiana.

La vita sentimentale di Samantha De Grenet, noto personaggio televisivo, ha avuto più di un ‘intoppo’. Sposata giovanissima, ma divorzia dopo poco, nel 1998 si fidanza con Leonardo Pieraccioni. Si è risposata a Terni il 1º luglio 2005 con l’ingegnere Luca Barbato. Nasce il figlio Brando, poi i due si separano, ma nel 2014 ritornano insieme. I due quindi – che avevano fatto i conti con la separazione legale – si sono risposati il 18 settembre 2015.

La storia del matrimonio di Luca Barbato e Samantha De Grenet

Vanno quindi in viaggio di nozze il mese dopo a New York insieme al figlio Brando. I due hanno preso la decisione di sposarsi nuovamente e Samantha De Grenet l’ha vissuta con grande gioia, come si può notare, ad esempio, dalle tante foto condivise prima del matrimonio. Ha infatti postato sia scatti del suo addio al nubilato, che delle fasi preparatorie, Luca Barbato – di professione ingegnere – intanto gli scriveva: “Amore mio, tra poche ore ci incontreremo per non lasciarci mai più…. Sempre noi. Ti amo”.

In un’intervista a ‘Vieni da me’ Samantha De Grenet ha confidato: “Qui c’è stata una separazione vera e propria di quasi cinque anni, quindi abbiamo avuto tutto il tempo per capire cosa volevamo e così alla fine abbiamo capito che ci appartenevamo indipendentemente da tutto e da tutti”. Poi ha aggiunto: “Le separazioni non fanno bene ai figli, ma si è persone intelligenti e si mette il bene dei figli davanti a tutti, la separazione non fa soffrire i figli. Ora è felicissimo”.