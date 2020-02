Grande Fratello VIP: “Andrea Denver è gay”, la rivelazione shock di Wanda Nara in diretta. Ecco perché l’opinionista lo pensa davvero.

All’interno della casa del Grande Fratello VIP 2020 non è passata inosservata l’intesa creatasi tra Andrea Denver e Adriana Volpe. Lei è una presentatrice, lui modello, e sono entrambi impegnati fuori dalla casa: Adriana è sposata con Roberto Parli, e Andrea è fidanzato con Anna Wolf. Nonostante i due siano stati chiari sulle proprie intenzioni, il loro rapporto sembra farsi ogni giorno più intimo e gli spettatori non possono fare a meno di notarlo.

Andrea Denver è gay? Cosa ne pensa Wanda Nara

Non solo gli spettatori del Grande Fratello sono confusi dal comportamento dei due concorrenti, entrambi impegnati in relazioni serie fuori dalla casa, ma anche i presenti in studio non sembrano tranquilli. Parliamo di Wanda Nara, nuova opinionista di questa ultima edizione, che ieri in studio ha commentato il comportamento della “coppia” con un commento shock: “Andrea Denver è gay, sennò non si spiega. Se mio marito mi vedesse così mi verrebbe a prendere per i capelli”. L’intervento di Wanda ha lasciato tutti a bocca aperta, e su Twitter i telespettatori del GFVIP non riescono a spiegarsi come le sia venuta in mente una cosa del genere.

#GFvip “L’unica spiegazione è che lui sia gay” STO PIANGENDO WANDA MJ STO SENTENDO MALE COSÌ OUT OF CONTEXT — G¡o 🇩🇰 Rancore deserved better (@favbisak) February 21, 2020

Vorrei avere la stessa “spensieratezza” di Wanda Nara, quando apre la bocca e gli da fiato. #gfvip4 #gfvip #gfvip2020 — Dannata♡Ilaria (@Dannata) February 21, 2020

