GF Vip, Serena Enardu si confessa: “Ho paura che Pago…”

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Serena Enardu confessa tutta la gelosia nei confronti di Pago e ammette: “Lo sposerei subito”.

Serena Enardu è stata senz’altro una concorrente molto discussa del Grande Fratello Vip, complice soprattutto il suo rapporto con Pago. I due si erano lasciati dopo la partecipazione a Temptation Island, ma non hanno mai smesso di cercarsi e amarsi, in un rapporto quasi morboso, fino alla riconciliazione durante il reality. Ora restano una serie di inquietudini e paure che attanagliano la bella mora, come lei stessa ha confesssato nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

Serena Enardu a cuore aperto

“Sono entrata per Pago, sarei potuta entrare anche prima ma ho rifiutato perché volevo che facesse un percorso da solo, come lui stesso aveva detto, poi vedendo che stava male ho deciso di intervenire” ha detto Serena Enardu riferendosi alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. E quando la Toffanin le ha fatto notare che il pubblico non ha gradito il suo ingresso nella Casa, tanto che la prima volta aveva votato “no”, la diretta interessata ha risposto: “Il pubblico crede che l’abbia fatto per la visibilità, ma non è stato così. Per la visibilità sarei potuta andare in determinate trasmissioni, avrei potuto scrivere di più sui social, ma non l’ho fatto sono entrata per Pago”.

“Io stavo soffrendo per lui – haquindi ammesso Serena Enardu -, poi ho visto delle donne che si avvicinavano e mi sono ingelosita, questo mi ha dato la spinta ad entrare”. Proprio quella gelosia l’ha aiutata a capire molte cose su di sé e sui suoi sentimenti: “Non sono una persona gelosa, provare queste sensazioni mi ha fatto capire che non potevo rinunciare in questo modo a lui”.

Quanto all’ipotesi di sposarsi e, magari, avere un figlio con Pago, Serena Enardu ammette: “Io ho avuto dei trascorsi che mi hanno segnato. Mi sono lasciata con il padre di mio figlio quando ero incinta di un mese, questo ha portato una serie di battaglie legali che mi hanno scossa. Da lì ho rifiutato l’idea di pensare a un rapporto per la vita. Sono stata così male che ho pensato che l’unico modo per non soffrire più era quello di non viverlo più”.

La Nostra riconosce di aver avuto anche molti dubbi sul matrimonio, ritenendolo un mero “contratto” e avendo avuto paura di avere a che fare con avvocati, tribunali e giudici, ma chiarisce che “ora è diverso, io oggi Pago lo sposerei subito per avere la certezza che è mio. Ho paura che Pago possa maturare decisioni che lo portino via da me”.

EDS