Fiorentina Milan Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Fiorentina e Milan è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM su DAZN: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 22 febbraio alle 20.45 l’anticipo del sabato sera della serie A TIM tra Fiorentina e Milan, due squadre divise da sette punti in classifica e che vogliono dare una svolta alla loro stagione.

Infatti, i Viola non riescono a uscire definitivamente dalla zona calda della classifica, mentre la squadra rossonera cerca i 3 punti per puntare all’Europa.

Fiorentina Milan: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 20.45 del 22 febbraio 2020 allo stadio Artemio Franchi di Firenze è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l'anticipo del sabato sera tra Fiorentina e Milan. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.



La Fiorentina arriva da un bel 5-1 con la Sampdoria, ma prima aveva ottenuto una serie di risultati negativi. Il Milan, negli ultimi 8 scontri diretti coi Viola, ne ha vinti 4 contro 2 della squadra di casa e 2 pareggi. In tutto sono 159 i precedenti in Serie A, con il Milan che conduce 72 a 44. Memorabile per i tifosi rossoneri una vittoria per sette a tre in casa della Fiorentina nella stagione 1992-1993, con doppiette di Massaro, Gullit e Van Basten.

Fiorentina Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Partita dunque che si prospetta apertissima: in campo ci saranno quelli che sono i giocatori più in forma delle due squadre, in particolare Vlahovic da una parte e Rebic dall’altra. Queste le possibili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. ALL.: Iachini.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.