Coronavirus, nuovo allarme: chi è il primo contagiato in Piemonte

Nuovo allarme Coronavirus, positivo uomo in Piemonte: chi è il primo contagiato e cosa gli è accaduto, le ultime novità sul virus.

Si fa sempre più preoccupante la situazione in Italia per quanto concerne il Coronavirus: il nostro Paese è ora tra quelli occidentali quello con il maggior numero di infetti e primo anche per decessi.

Dalla zona di Codogno i contagi si sono allargati al Pavese, dove si sono ammalati due medici di Pieve Porto Morone, un comune vicino alla provincia di Lodi. I due sono marito e moglie, e in particolare è lei a lavorare nella zona del focolaio italiano del Coronavirus, come pediatra.

Chi è il contagiato da Coronavirus in Piemonte: cosa sta accadendo

La preoccupazione è dunque che i casi siano destinati ad aumentare e a coinvolgere altre regioni italiane, nel frattempo arriva la conferma di un caso di Coronavirus che ha colpito il Piemonte. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti dell’ospedale Amedeo di Savoia. Si tratta di un italiano di 40 anni che ha avuto contatti con il 38enne di Codogno primo caso emerso ieri. L’uomo, stando a quanto si apprende, avrebbe partecipato a una gara podistica proprio con il “paziente 1”.

La gara si è svolta a Portofino e ora la preoccupazione è che altri appassionati possano essere coinvolti. L’uomo avrebbe per ora solo una blanda febbre e lievi malesseri. La famiglia è stata messa in quarantena. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha confermato il caso di contagio. Intanto, resta da valutare la situazione su un uomo con sintomatologia simile in Umbria. Hanno superato il numero di 50 i casi di contagio nel Nord Italia.