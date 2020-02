Coronavirus: primo caso a Milano, ricoverato al San Raffaele

Primo caso di Coronavirus a Milano, ricoverato al San Raffaele: confermata la positività al virus, situazione sempre più preoccupante.

C’è un nuovo caso accertato di Coronavirus in Lombardia e che smentisce le rassicurazioni delle scorse ore. Infatti, è stato confermato il primo paziente positivo a Milano.

Si fa dunque sempre più preoccupante la situazione in Italia per quanto concerne il Coronavirus: il nostro Paese è ora tra quelli occidentali quello con il maggior numero di infetti e primo anche per decessi.

