Cori sessisti a Diletta Leotta, “fuori le tette”: lei risponde così

Cori sessisti a Diletta Leotta, ecco come la presentatrice siciliana ha risposto alla richieste oscene che le sono state urlate nello stadio del Napoli.

Dopo l’incredibile esperienza al Festival di Sanremo 2020, la fama di Diletta Leotta ha raggiunto un livello internazionale. Lei è sicuramente una delle presentatrici televisive più apprezzate, soprattuto dal pubblico maschile italiano, e il meglio di sè continua a darlo sui campi di calcio di Serie A, dove con simpatia e leggerezza presenta i pre e i post partita di tutte le sfide trasmesse da Dazn. Proprio su Dazn ieri è stata trasmessa la partita tra Brescia e Napoli, primo anticipo del venticinquesimo turno, che si è conclusa con la vittoria dei partenopei per 1-2 in rimonta. Nella sfida d’andata, giocata al San Paolo, Diletta Leotta divenne involontariamente la protagonista della giornata per via di un episodio poco carino.

Diletta Leotta risponde alle richieste oscene nello stadio del Napoli

A fine di settembre 2019 lo stadio napoletano prese di mira Diletta Leotta con dei cori sessisti. Era un pomeriggio particolarmente caldo e assolato, e Diletta indossava una gonna rosa molto stretta e una maglietta bianca. I tifosi del San Paolo, evidentemente colpiti dalle generose forme della presentatrice e incapaci di controllare la propria maleducazione, hanno iniziato ad intonare brutti cori sessisti verso la ragazza. All’ennesima richiesta di “mostrare le tette”, Diletta ha deciso di rispondere con un luminoso sorriso e un chiaro “NO” mimato con la mano. Non è la prima volta che la bella presentatrice siciliana si trova costretta ad essere vittima di episodi del genere, e sfortunatamente non sarà l’ultima. Lei però sembra essere superiore a tutta questa maleducazione che la circonda, e zittisce tutti con un bel sorriso.

