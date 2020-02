Levante, chi è l’ex marito Simone Cogo: età, foto e carriera

Chi è Simone Cogo, in arte Sir Bob Cornelius Rifo, ex marito di Levante. Ecco cosa sappiamo su di lui, e sul suo rapporto attuale con la cantante.

Simone Cogo, in arte Sir Bob Cornelius Rifo, è l’ex marito di Levante. I due si sono sposati nel 2015, dopo solo un anno e mezzo di fidanzamento, e hanno divorziato nel 2017. Ecco cosa sappiamo su Simone, e l’attuale rapporto con la cantante siciliana.

Potrebbe interessarti anche –> Levante, felicemente fidanzata anche dopo Diodato: ecco con chi

Simone Cogo: biografia e carriera

Simone Cogo nasce nel 1977 a Bassano del Grappa. Inizia il suo percorso musicale con una formazione classica, ma raggiunge la fama e la popolarità grazie alla produzione di musica elettronica. Il suo stile varia dal punk rock alla new wave degli anni ’80, passando per la techno e l’acid house. Il cantante ha lavorato in progetti musicali importanti, quali la “Bob Rifo Crew” e la “Bob Rifo’s Gang”, con cui ha pubblicato diversi singoli, tra cui il più conosciuto “Kinky Malinky”. Nel 2010 fonda il gruppo musicale “The Bloody Beetroots”, con cui si esibisce in vari festival in giro per il mondo: il “Festival Solidays” di Parigi, il “MELT! Festival” di Berlino, l’ “Extrema Festival” di Eindhoven, “Tomorrowland” in Belgio, “DURR Fest” a Los Angeles, “Electric Zoo” a New York… sono solo alcune delle tappe che hanno condotto Simone e la sua band al successo planetario.

Simone Cogo, la relazione con Levante

Simone Cogo è stato sposato per due anni con la cantante siciliana Levante. I due si sono sposati dopo solo un anno e mezzo di fidanzamento, nel 2015, e hanno deciso di separasi nel 2017. Nel 2017 Levante ha raccontato del matrimonio finito in un’intervista rilasciata al Vanity Fair: “L’ho fatto con tutto l’amore e l’istinto profondo che mi caratterizzano, ma adesso abbiamo deciso di comune accordo di terminare il matrimonio. Continuiamo a volerci molto bene”. Prima che il matrimonio finisse, l’artista aveva ammesso di essere una moglie impegnativa: “L’amore è sinonimo di pazienza. Ci vuole pazienza per stare con me, e per starmi accanto ogni volta che cambio idea”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!