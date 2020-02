Bologna Udinese Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Bologna e Udinese è il primo anticipo del sabato della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca sabato 22 febbraio 2020, alle ore 15.00, il primo anticipo del sabato pomeriggio tra Bologna e Udinese, che sono alla ricerca di punti per una posizione di classifica più tranquilla.

Finora la squadra di casa è stata tra le rivelazioni di questo campionato e con una vittoria si porterebbe addirittura nelle zone alte della classifica, male gli ospiti, reduci da 2 punti nelle ultime 5 partite.

Bologna Udinese: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Equilibratissimo il rapporto tra le 2 squadre negli scontri diretti: in tutto si sono infatti affrontate 69 volte in serie A con 26 vittorie del Bologna e 25 dell’Udinese. Il match con più gol è stato un 5-2 nella stagione 1950/1951, la vittoria più larga della squadra di casa nel 2016/2017 quando i felsinei si imposero per quattro reti a zero.

Bologna Udinese, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

La classifica dice senza dubbio squadra di casa favorita, anche se Mihajlovic oggi dovrà fare i conti con l’infermeria piena. Queste le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Dominguez; Skov Olsen, Orsolini, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. ALL.: Gotti.