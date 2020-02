Angela Finocchiaro, chi è: età, carriera, vita privata della comica e attrice

Anna Finocchiaro è una bravissima e simpaticissima comica e attrice. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Angela Finocchiaro è una delle più note e brave comiche e attrici italiane. Memorabili, oltre alle sue performance sul piccolo schermo e a teatro, anche alcuni spot pubblicitari. La sua ironia e la sua simpatia hanno conquistato e appassionato il pubblico di tutte le età. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Angela Finocchiaro

Angela Finocchiaro è nata a Milano, sotto il segno dello Scorpione, il 20 novembre 1955, ma vanta origini catanesi. Ha iniziato a recitare negli anni ’70 con la celebre compagnia teatrale “Quelli di Grock”, di cui è doventata una colonna portante, affermandosi ben presto nel mondo del cabaret grazie alla sua verve autentica e inossidabile. In tanti anni di attività è approdata tra l’altro sul palco di Zelig, al fianco dell’amico e collega Claudio Bisio. Nel corso della sua carriera ha vinto due David di Donatello come migliore attrice non protagonista in due film di spicco: La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico.

Della vita privata di Angela Finocchiaro non si sa moltissimo perché, a dispetto della sua celebrità, la comica e attrice ha sempre tenuto il massimo riserbo sulle questioni familiari. Sappiamo però che suo marito si chiama Danilo e lavora in teatro: i due si sono sposati dopo 17 anni di convivenza e hanno messo al mondo due figli, Nina e Nicolò. Tutto il resto è top secret. Angela Finocciaro non ha un profilo Instagram, ma una pagina ufficiale Facebook e nel (poco) tempo libero adora viaggiare ma anche leggere. Per sfuggire al caos e alla frenesia della vita urbana ha deciso di trasferirsi in una sorta di “oasi naturale” nell’amatissima Toscana, alle porte del Parco delle Foreste Casentinesi.

