Andrew Basso, chi è l’illusionista: carriera e curiosità

Chi è l’illusionista Andrew Basso: carriera e curiosità sul noto escapologo, che è diventato famoso in tutto il mondo per i suoi numeri.

Andrew Basso, nato a Borgo Valsugana il 25 ottobre 1985, è un illusionista considerato uno dei maggiori del ventunesimo secolo. Conosciuto in tutto il mondo, è noto anche come Escapologo e come Rock Star della Magia.

Protagonista del popolare show di magia The Illusionists, fin da bambino mostra una particolare predilezione con la magia e per l’illusionismo. Si può dire che abbia cominciato a scuola con i primi spettacoli.

Carriera e curiosità sull’escapologo Andrew Basso

La fama arriva ovviamente più tardi: nel 2003 ha inizio la sua carriera professionale come escapologo, quando riesce il suo primo numero di evasione subacquea. L’anno dopo viene convocato a Las Vegas, al World Magic Seminar. Nel 2005 è già campione mondiale di “Escape Champion” durante la convention mondiale di escapologia a Los Angeles. Protagonista di un programma su Raidue dedicato a Harry Houdini, nel 2007 presenta il programma in 4 puntate “Fuori! Born to Escape” su All Music. Fonda l’Accademia Prestige in Italia, organizzazione dedicata alla formazione di giovani nelle arti magiche, e ne diventa presidente.

Nel 2013, durante le riprese della trasmissione Italia’s Got Talent, è vittima di un incidente che sta per costargli molto caro. Con i suoi numeri e il suo show “The Illusionists” gira il mondo, dall’Australia al Messico, passando per il Brasile e Singapore. Nel 2014 è coprotagonista di una nuova versione dello stesso spettacolo “The illusionists – Witness the Impossible”, in scena in diversi teatri degli Stati Uniti ed in particolare al Marquis Theatre di New York.