Young Signorino, chi è: eta, carriera, vita privata del trapper

Young Signorino è un fenomeno trap sempre in bilico tra eccessi e provocazioni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Young Signorino è un rapper italiano originario di Cesena. Young Signorino ha iniziato a pubblicare i suoi primi pezzi su YouTube e si è fatto notare per il suo stile indecifrabile e decisamente fuori dagli schemi (compresi i canoni della trap?. Il suo singolo di maggior successo è Mmh Ha Ha Ha, diventato virale nel 2018. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Young Signorino

Paolo Caputo è nato a Cesena nel maggio 1998. Il suo nome d’arte, Young Signorino, a quanto pare è stato scelto da lui stesso nel 2016, dopo essersi risvegliato da un coma causatogli dall’assunzione di troppi farmaci: da quel giorno, pur non avendo nulla, ha cominciato a sentirsi un po’ “signorino”. Fra i suoi segni particolari ci sono anche i tatuaggi: ne ha parecchi in faccia, in linea con le nuove tendenze della trap (da Sfera Ebbasta a Dark Polo Gang).

Nonostante la giovane età, Young Signorino ha già alle spalle un ricovero in una clinica psichiatrica e un figlio, avuto quando aveva appena 17 anni (e dal quale si dice che voglia farsi chiamare “Papà Satana”. Non a caso il Nostro dice di sentirsi un po’ come il Marylin Manson italiano. Lui stesso ha dichiarato a tal proposito: “Sono serio. È veramente mio padre Satana. So che è lui. Mi ha aiutato moltissimo quando ne avevo bisogno. Per me è un padre affettuoso e anche coi mocassini”.

Il pubblico si divide tra chi vede in Young Signorino un artista originale e chi, invece, solo uno che sa abilmente prendere in giro, ma intanto su Youtube e su Spotify i suoi brani vanno alla grande. Il successo per lui è arrivato sopratutto con due canzoni: Dolce Droga e Mmh ha ha ha. Quest’ultima composta per la maggior parte da versi e parole a caso perché, ipse dixit, Young Signorino non scrive mai nulla prima di andare in studio: le sue incisioni rispecchiano quel che gli passa in testa nel momento di registrare.

Neppure la vita privata del cantante sfugge a polemiche e controversie. E’ noto che Young Signorino è convolato a nozze il 1° ottobre 2018 con tale Jessica Loren, ma senza annunciare l’evento in pompa magna. Di sua moglie, però, a tutt’oggi oggi non si sa molto, se non che è bionda e, come lui, ha una grande passione per i tatuaggi…

