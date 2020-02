Treno alta velocità low cost: sono uscite le ultime offerte di Italo con il codice sconto. Ecco cosa bisogna sapere.

È in arrivo una nuova imperdibile offerta con il codice sconto da Italo per viaggiare con l’alta velocità low cost. Un’occasione per le partenze in treno di fine inverno e primavera.

La promozione è già attiva sul sito web di Italo e consentirà di acquistare biglietti con uno sconto eccezionale, dal 20% fino al 60%, per viaggi dal 3 marzo al 28 maggio 2020. Avete tempo fino a lunedì 24 febbraio alle ore 15.00, termine ultimo di scadenza dell’offerta. I biglietti disponibili sono ben 180.000.

Al momento dell’acquisto del vostro biglietto dovete inserire il codice MASCHERA; quello valido per la promozione di questa settimana, in tema con il periodo di Carnevale. Di seguito ulteriori dettagli sull’offerta.

Leggi anche –> Rimborso ritardo Italo: come chiedere il rimborso e l’indennizzo

Treno alta velocità low cost da Italo

Una nuova offerta per viaggiare con l’alta velocità low cost è arrivata da Italo, la compagnia ferroviaria che viaggia sui treni alta velocità alternativi alle Frecce di Trenitalia. Come ogni settimana, Italo lancia il venerdì la promozione del codice sconto, valida fino al lunedì seguente, per acquistare biglietti per i suoi treni a prezzi fortemente scontati.

La novità di questa settimana è data dallo sconto sui biglietti che da un minimo del 20% sale fino a un massimo del 60% e dal numero dei biglietti che si possono acquistare in offerta che arriva fino a 180.000. Un’occasione, dunque, da non perdere per nulla al mondo e che vale per i viaggi in treno da fare nel periodo compreso tra il 3 marzo e il 28 maggio 2020.

L’offerta scade lunedì 24 febbraio alle ore 15.00. Il codice promo di questa settimana è MASCHERA. L’offerta è soggetta a disponibilità e valida per acquisti in tariffa Low Cost e in ambiente Smart, Comfort e Prima. Dunque è ampliata anche nelle classi di servizio. Come sempre, poi, il biglietto è modificabile ma non rimborsabile.

Il periodo di validità della promozione, dai primi di marzo alla fine di magio, consente di organizzare tanti viaggi nelle ultime settimane di inverno e per quasi tutta la primavera, inclusa la Pasqua che quest’anno sarà il 12 aprile. Nel periodo di viaggio in offerta sono inclusi anche i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Un’opportunità da afferrare al volo per organizzare tanti bei weekend nelle città italiane, con le nuove mostre da visitare, gli eventi e i fetival di stagione.

Leggi anche –> In treno da Venezia a Londra a bordo dell’Orient Express

Come acquistare i biglietti con il codice sconto di Italo



Per poter usufruire della promozione del codice sconto di Italo, con i prezzi dei biglietti del treno ad alta velocità ribassati dal 20% al 60%, dovete inserire il codice promo MASCHERA nell’apposito box sulla pagina web del form per l’acquisto che trovate sul sito web ufficiale di Italo Treno (italotreno.it). Il codice va inserito nel box in fondo a sinistra, dove appare in grigio la scritta: “Inserisci codice promo“.

I biglietti si possono acquistare sia da desktop che da mobile, tramite la App Italo per Ios e Android, oppure presso le biglietterie presenti nelle stazioni ferroviarie, le agenzie di viaggi o in alternativa tramite il servizio Pronto Italo 060708, il call center attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 23.00 (al costo telefonico di una chiamata su rete fissa e senza costi aggiuntivi per il servizio di vendita).

L’offerta, come abbiamo detto, scade lunedì 24 febbraio alle ore 15.00. Entro questo giorno e orario potete acquistare con il codice MASCHERA i 180.000 biglietti per i treni dell’alta velocità di Italo scontati dal 20% e fino al 60%. La promozione è valida per viaggi dal 3 marzo fino a 28 maggio 2020, in tariffa Low Cost e in ambiente Smart, Comfort e Prima. L’offerta è soggetta a disponibilità, modificabile e non rimborsabile.

Leggi anche –> Trenino rosso del Bernina: offerta speciale per due persone

Le promozioni di Italo Treno sono occasioni imperdibili per spostarsi tra le principali città italiane servite dai treni della società Ntv e per raggiungere anche le località dove i treni non arrivano, grazie al servizio integrativo di Italobus, Treno più autobus.

Segnaliamo che con questo servizio avete la possibilità di raggiungere Matera, grazie alla linea Salerno-Matera. La Città dei Sassi ha concluso il suo anno di eventi come Capitale Europea della Cultura 2019. Comunque non c’è bisogno di scuse, per visitarla. Già protagonista di una serie infinita di set cinematografici, tra cui la popolare fiction “Imma Tataranni, sostituto procuratore“, Matera compare in molte scene dell’ultimo film della saga di James Bond, “No Time to Die“, in uscita nelle sale ad aprile. Si tratta del film numero 25 della serie e l’ultimo con l’attore Daniel Craig nei panni di 007. “No Time to Die” già nei primi trailer offre una panoramica mozzafiato di Matera. La troupe di Bond ha trascorso due mesi in città la scorsa estate per le riprese del film, in cui la Matera sarà la protagonista assoluta.

Inoltre, quest’anno è da visitare Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020, anch’essa raggiungibile con il servizio treno alta velocità + bus, con ben 10 collegamenti giornalieri dalla stazione di Reggio Emilia AV. L’autobus collega la stazione dell’alta velocità di Reggio Emilia con Parma (Terminal bus, Stazione FS) e Parma Nord (Parma Parcheggio Nord, uscita autostrada A1).

Le tratte ferroviarie di Italo Treno:

Milano – Roma

Napoli – Roma

Roma – Firenze

Roma – Venezia

Milano – Firenze

Bologna – Milano

Torino – Milano

Napoli – Milano

Roma – Torino

Torino – Verona

Roma – Bologna

Roma – Verona

Napoli – Bologna

Torino – Venezia

Milano – Venezia

Le stazioni ferroviarie servite da Italo Treno:

Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Brescia, Reggio Emilia, Salerno, Padova, Ferrara, Rovigo, Bolzano, Desenzano, Rovereto, Trento, Vicenza, Peschiera del Garda.

Le informazioni e le altre offerte da Italo Treno: