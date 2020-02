Conosciamo meglio la mamma attrice di Teresanna Pugliese, Paola Liguori: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Paola Liguori è la mamma di Teresanna Pugliese ed è stata un’attrice partenopea che ha riscosso grande successo nel cinema italiano degli anni Ottanta. Inoltre, è stata protagonista in La Diva di Fellini al ritiro dalla scena Memorabile è stata la sua partecipazione nel film Intervista (1987). Nel 1988 le era stato assegnato il ruolo di Huc nel film Mia moglie è una bestia con Massimo Boldi, ma ai provini non convinse i registi e fu sostituita da Eva Grimaldi.

Teresanna Pugliese, chi è la mamma Paola Liguori: il rapporto

In una vecchia intervista l’ex tronista ai microfoni di Pomeriggio5 da Barbara d’Urso aveva svelato l’infanzia difficile. All’età di 4 anni ha dovuto lasciare la sua casa insieme alla madre e ai suoi tre fratelli trasferendosi in un convento di Napoli: “Mia madre si innamora di una persona sbagliata e con questa persona ci fa quattro figli, tra cui me. Una scelta che ti condiziona per tutta la vita perché ad un certo punto della sua relazione, quando inizia a capire che la persona di cui si era innamorata era non lucida, che faceva del male a lei e ne avrebbe potuto fare a noi, lei decide di scappare, perché lui non gli permetteva nemmeno di andare via”. Paola Liguori ha ritrovato l’amore nel suo compagno Giovanni costruendo così una nuova vita dopo l’addio con l’ex marito. Non si conoscono altre curiosità visto che la sua pagina Wikipedia con tutta la sua filmografia è stata rimossa dal sito di informazione.