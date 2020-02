Stasera in tv – The Good Doctor 3: episodi e anticipazioni, oggi 21 febbraio

Stasera in tv – The Good Doctor 3: episodi e anticipazioni, oggi...

Stasera in televisione The Good Doctor 3 torna con 2 nuovi episodi intitolati Sacrificio d’amore e Prendi la mia mano: trama della terza e quarta puntata

La terza stagione di The Good Doctor su Rai 2 prosegue questa sera in tv con l’episodio numero 3 e 4. Nonostante l’appuntamento fra Shaun e Carly sia andato storto alla fine la ragazza decide di dare una chance alla relazione.

Cosa accadrà oggi? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla serie che andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2.

The Good Doctor 3

Episodio 3 “Sacrificio d’amore”

Park e Morgan si trovano a fare i conti con un caso che appare inizialmente semplice e che invece li porterà a dover amputare la gamba a un paziente, che scoprono essere malato di cancro.

Alcuni commenti di Claire fanno dubitare Shaun di essere in grado di portare avanti una storia d’amore con Carly.

La madre di Claire, nonostante il riavvicinamento con la figlia, morirà in un incidente d’auto per aver bevuto prima di mettersi alla guida. Episodio 4 “Prendi la mia mano” Un uomo si presenta in ospedale manifestando i sintomi di un avvelenamento. Il malessere si ipotizza sia dovuto a una malattia genetica. Poco convinto della diagnosi Shaun interverrà per indagare sul caso di Mitchell. Il giovane medico giungerà alla conclusione che si tratti effettivamente di un caso di avvelenato e che questo sia dovuto all’avvicinamento del paziente ad alcune erbe velenose.

Melendez e Morgan si troveranno ad affrontare un caso molto complesso. La loro paziente non ha la percezione del dolore fisico e, proprio a causa di tale patologia, ha dei gravi problemi relazionali con suo marito. La donna, nel tentativo di salvare il proprio matrimonio, si sentirà costretta ad assumere farmaci che le inducano artificialmente la sensazione di sofferenza.

