Serena Enardu, rientra nella casa per un confronto acceso

Serena Enardu, recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip, rientrerà questa sera nella casa per un confronto acceso con Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese.

Il Grande Fratello Vip ritorna questa sera venerdì 21 febbraio 2020 alle 21.20 su Canale 5 con la tredicesima puntata. I concorrenti attualmente in casa sono Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Clizia Incorvaia, Andrea Denver, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Pago, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. In nomination, Licia Nunez e Pago.

Nella scorsa puntata sono entrate nella casa Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati. Dall’account Instagram del Grande Fratello Vip, viene annunciato che stasera tornerà nella casa Serena Enardu, che affronterà Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli. Recentemente Patrick e Andrea hanno avuto a che ridire con Pago, il compagno della Enardu.

Pago contro Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese

Pago ha dimostrato di non sopportare Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli. Ha definito imbarazzante la lite tra Pugliese e Antonella Elia, che si è risolta in fretta e in furia con la pace tra i due. Inoltre ha accusato Montovoli di aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti da quando la sua fidanzata Serena è uscita dalla casa e ne è rimasto ferito, perché Andrea era una delle persone su cui contava di più nel reality. “Si è alleato contro di me e si è messo in coppia con Patrick“, così dice Pago.

