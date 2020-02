Serena Enardu dichiara: «Non ho mai tradito Pago», parla di nozze

Serena Enardu, recentemente ospite alla trasmissione Verissimo, ha fatto delle dichiarazioni importanti sulla sua relazione con Pago, sostenendo di non averlo mai tradito. Poi, ha parlato di nozze e figli.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, sarà ospite della trasmissione Verissimo in onda domani 22 febbraio. Uscita da pochi giorni dalla casa del Grande Fratello Vip, l’imprenditrice è pronta a parlare della sua relazione con il cantante Pago, che dopo la brutta fine a seguito della partecipazione della coppia a Temptation Island Vip, è ripresa a gonfie vele.

Leggi anche -> Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 21 febbraio

“Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”, questa la dichiarazione di Serena Enardu a Verissimo. “Prima avevo paura, ma oggi Pago lo sposerei”, così prosegue. Silvia Toffanin poi le chiede del suo ingresso al Grande Fratello Vip e Serena commenta così: “C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago. All’inizio il pubblico aveva deciso di lasciarmi fuori dalla Casa ed io ero d’accordo. Poi però l’ho visto sofferente e a quel punto ho deciso di entrare. Avevo paura che potesse auto convincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti”.

Leggi anche -> Serena Enardu, GF Vip: confessione inedita sul suo passato

Serena Enardu: «non ha mai tradito Pago»

Leggi anche -> Serena Enardu nella bufera: frasi shock al Grande Fratello Vip

Quando chiesto se vorrebbe un figlio da Pago, Serena, che già è mamma di un ragazzo adolescente, ha commentato così: “Il padre di mio figlio mi ha lasciata al primo mese di gravidanza, così il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte. Pago lo avrebbe voluto, come lo avrei voluto anch’io, però poi le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene. Dopo Temptation Island Pago ha sofferto moltissimo e gli ho chiesto scusa. Non voglio sapere se sia stato con altre persone. Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco”. Che a breve si possa parlare di matrimonio tra i due?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!