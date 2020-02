Samira El Attar: 4 mesi senza notizie, le ultime novità – VIDEO

Quattro mesi senza notizie, le ultime novità sul caso della scomparsa di Samira El Attar: che fine ha fatto la donna, il marito si dice innocente.

Sono passati esattamente 4 mesi da quando Samira El Attar è scomparsa nel nulla. La donna è andata ad accompagnare la figlia all’asilo, ma dopo averla lasciata non l’ha vista più nessuno. Era il 21 ottobre 2019.

Per la sua scomparsa si trova in carcere il marito Mohamed Barbri, che è stato arrestato a Madrid circa un mese fa, dopo un tentativo di fuga. L’uomo però continua a proclamarsi innocente.

Che fine ha fatto Samira El Attar?

Qualche settimana fa, si pensò che il corpo privo di vita della donna fosse stato ritrovato. Quei resti in realtà appartenevano a un’altra persona. Ma che fine ha quindi fatto la donna scomparsa nel nulla. Torna a occuparsi del caso la trasmissione ‘Quarto Grado’, in onda su Retequattro il 21 febbraio. Una delle più importanti novità è che è stata respinta l’istanza di scarcerazione per il marito della scomparsa.

Secondo l’uomo, la donna sarebbe viva ma soprattutto sarebbe fuggita. Ma non spiega dove potrebbe essere nascosta. Gli inquirenti invece sostengono che Samira El Attar sarebbe stata uccisa dal marito e padre di sua figlia in un impeto di gelosia. A proposito della piccola, la bambina di 4 anni al momento si trova con la nonna materna, Malika, giunta in Italia nelle passate settimane. La difesa dell’uomo rappresentata dall’avvocato Davide Pizzi promette ancora battaglia e presumibilmente – una volta note le motivazioni del Riesame – impugnerà questa decisione dei giudici. Il caso, dunque, resta ancora aperto.