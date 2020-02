Pinuccio Pirazzoli, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Pinuccio Pirazzoli, chi è uno dei direttori d’orchestra più famosi del panorama musicale italiano, musicista e arrangiatore.

Pinuccio Pirazzoli, all’anagrafe Giuseppe Pirazzoli, è un chitarrista, arrangiatore e direttore d’orchestra nato a Milano nel 1949. Ha debuttato nel mondo musicale nel 1964 con la collaborazione con Antoine. Nel ’68 ha collaborato con Adriano Celentano, come chitarrista ne I Ragazzi della Via Gluck.

Nella sua carriera di arrangiatore ha lavorato con moltissimi nomi del panorama musicale italiano, come Gino Paoli, Donatella Rettore, Adriano Celentano, Fausto Leali, Renato Zero, i Ricchi e Poveri, Al Bano, Toto Cutugno, Luca Barbarossa, Luis Miguel, Franco Simone, Iva Zanicchi e molti altri. Tra il 1982 e il 1989 era il secondo arrangiatore di tutte le canzoni dello Zecchino d’Oro. Negli anni ’80 ha inoltre partecipato come direttore d’orchestra a diverse edizione del Festival di Sanremo, per continuare anche negli anni Novanta e Duemila.

La carriera e la vita privata

Pinuccio Pirazzoli ha partecipato a programmi di successo come Fantastico, I Cervelloni, Domenica In, Cocco di Mamma. Come arrangiatore e direttore d’orchestra ha anche partecipato al talent Music Farm. Ha diretto dal vivo l’orchestra de I migliori anni e Voglia d’aria fresca, programmi condotti da Carlo Conti su Rai 1. Dal 2011 è direttore nel programma televisivo Lasciami cantare! e dal 2012 partecipa a Tale e quale show, sempre su Rai 1, nell’Orchestra Invisibile e come coach. Dal 2018 è direttore d’orchestra della trasmissione La Corrida, diretta da Carlo Conti, con il quale ha collaborato anche a Canzonissima e Reazione a Catena. Il maestro ha lavorato anche alle colonne sonore di alcuni film durante gli anni Ottanta. Ha due figli, Gianluca e Marco.

