Omicidio Sacchi: ancora ombre su Anastasiya: “Dove ha preso i soldi?”

Questa sera ‘Quarto Grado’ torna a parlare dell’Omicidio Sacchi, concentrandosi su Anastasiya e su come la ragazza si sia procurata i 70 mila euro.

Sono ancora numerosi i punti da chiarire nel caso Luca Sacchi. Il prossimo mese comincerà il processo ai danni degli imputati, una prima tranche il 10 marzo per coloro che hanno chiesto il rito abbreviato e una seconda per Anastasiya Kylemnyk, unica a non aver fatto richiesta al giudice in tal senso. Gli altri, infatti, puntano sull’eventuale sconto di un terzo della pena qualora fossero giudicati colpevoli.

Secondo la ricostruzione dei fatti emersa sinora dalle indagini, Anastasiya avrebbe programmato insieme a Giovanni Princi l’acquisto di una partita di droga. Tra loro ed i compratori c’era stato un primo incontro e la sera del 23 ottobre si sarebbe dovuto concludere l’affare in cambio di 70 mila euro. Valerio Del Grosso, ingolosito dal denaro, ha però pensato di rubarlo e quando Luca Sacchi ha reagito all’aggressione gli ha sparato in testa.

Omicidio Sacchi, nuove ipotesi su Anastasiya questa sera a ‘Quarto Grado’

In vista dell’inizio del processo, ‘Quarto Grado’ torna ad analizzare le informazioni sull’Omicidio Sacchi, cercando di fare un punto su quello che è emerso dalle indagini e su quanto ancora rimane oscuro. La posizione più complessa è quella della fidanzata della vittima, Anastasiya. La ragazza pare fosse a conoscenza dello scambio ed anzi lo avrebbe organizzato insieme a Giovanni Princi. Ma come ha fatto a procurarsi una cifra così grande? Perché coinvolgere il fidanzato se questo era ignaro di quanto stessero facendo lei e il suo amico? A queste e altre domande proveranno a rispondere oggi Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero durante la trasmissione.