Meghan Markle: «Niente ci impedisce di usare lo status Reale»

Meghan Markle ha detto ai suoi amici che non c’è nessuna legge che impedisca a lei e al Principe Harry dall’usare il loro nome Reale di Duchi di Sussex, ma la Regina Elisabetta non sembra essere d’accordo.

Torna a far parlare di sé la Duchessa di Sussex Meghan Markle, che ha rivelato come non ci sia niente che impedisca legalmente a lei e Harry di utilizzare il loro status di Reali. Eppure la Regina Elisabetta aveva dichiarato diversamente: secondo la decisione presa, i due ‘ex’ Reali, avendo scelto di abbandonare il loro status, non avrebbero più avuto motivo di utilizzare il loro nome Reale. Per Meghan la decisione è assurda, così ha dichiarato ai suoi amici, “non dovrebbe essere un problema, non è come se vogliamo fare del business vendendo magliette o penne“.

La ex Duchessa trentottenne ha rivelato che non c’è spazio nella sua vita per il dramma di corte, ed è lo stesso per suo marito Harry. Nei progetti globali a cui stanno lavorando hanno scelto, però, di utilizzare il nome di Duchi di Sussex per ‘proteggere lo status del nome dellla famiglia reale‘ e non per approfittarne. C’è da dire che l’account Instagram ‘@sussexroyal‘ ha più di 11 milioni di followers. La coppia inoltre ha speso migliaia di sterline su un nuovo sito web, sempre con il marchio di ‘Sussex Royal‘, che è stato registrato globalmente per tutta la serie di attività sponsorizzate da Harry e Meghan, includendo vestiti, libri e materiali didattici.

La Regina Elisabetta contro i Duchi di Sussex

Per Meghan il nome Reale impallidisce a confronto con le fondazioni che stanno costruendo e l’impatto che queste avranno sulle persone. Inoltre, Harry ed Archie hanno sangue reale e, secondo la ex attrice, proprio per questo saranno sempre considerati dei reali. La coppia sta cercando di costruire un mondo migliore proprio per il piccolo Archie, questa è stata una delle motivazioni per le quali hanno abbandonato il loro status di Reali senior. Le news delle dichiarazioni di Meghan arrivano dopo pochi giorni dalle foto che ritraggono il Principe Harry con delle buste della spesa mentre va a casa, nella mansione da 14 milioni di dollari dove vivono lui e Meghan a Vancouver. A quanto pare i Duchi di Sussex, dopo la decisione della Regina Elisabetta, dovranno fare un re-branding di tutti i loro marchi, dai siti web alle loro fondazioni.

