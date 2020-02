Levante, felicemente fidanzata anche dopo Diodato: ecco con chi

La cantante Levante, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, si dice felicemente fidanzata, dopo la sua storia col cantante Diodato. Vediamo con chi è fidanzata la cantante.

La bellissima cantante Levante, che ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, ha spiazzato i suoi fans, rivelando a una trasmissione radiofonica di essere nuovamente felice e fidanzata. La siciliana ha così messo a tacere ogni voce che parlava di un riavvicinamento tra lei e il cantante di Fai Rumore, il vincitore di Sanremo Diodato. Sebbene la canzone fosse ispirata a lei e alla loro love story, terminata ormai da tempo, sembra che tra i due non ci siano possibilità di un ritorno di fiamma.

Levante ha avuto una relazione con il collega Diodato dopo la fine del suo matrimonio lampo con il musicista Simone Cogo nel 2015, da lì i due sono stati insieme per ben due anni. La rottura nel 2019, però, ha segnato la fine. Oggi Levante sembra di nuovo innamorata, legata a un altro uomo. “Sono felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. della mia isola, un siculo, e ha gli occhi azzurri. Non è facile perché sono sempre via ed oggi sono molto concentrata sul lavoro. Sono una stakanovista, lo ammetto. Quando smetto di registrare un disco, ne registro un altro. Quando smetto di scrivere un libro, ne inizio un altro. Ci vuole molta pazienza, ma quando c’è l’amore c’è tutto. Quando viene a mancare…”

La felicità di Levante

“Sono molto materna come persona. Quando vedo i bambini degli altri mi entusiasmo molto. Anche con i fidanzati a volte sono materna“. Mentre l’ex ragazzo Diodato pubblica il suo nuovo album, con una canzone intitolata Quello che mi manca di te, chiaramente riferita a lei, Levante appare vivere un momento molto spensierato della sua vita.

