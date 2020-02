Jeremias Rodriguez | “Con Soleil Sorge ho rotto ma conviviamo ancora”

Per quale motivo Jeremias Rodriguez è sparito dalla televisione? Ce lo spiega lui stesso, e precisa anche come stanno le cose con la bella Soleil Sorge.

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e di Cecilia, è oramai a tutti gli effetti un desapareçido della televisione. E la cosa a quanto pare è da ricondurre ad una scelta consapevole da parte del 31enne sudamericano. Lui ha preso parte a qualche reality show – L’Isola dei Famosi su tutti – ma poi si è allontanato dal piccolo schermo, complice anche la fine del suo flirt con la femme fatale Soleil Sorge, sorto proprio nel periodo in cui era naufrago. La bionda conturbante ha scelto tutt’altro percorso, ed ora è impegnata in ‘Pechino Express’. Invece Jeremias Rodriguez ha preferito un profilo basso e maggiore tranquillità. A ‘Novella 2000’ il diretto interessato ora spiega che entrare nel mondo dello spettacolo è stato un qualcosa capitato per caso. “Non rimpiango quanto fatto in televisione, è stato tutto molto divertente ma è capitato all’improvviso. Ho altri progetti, e comunque non mi piace stare al centro dell’attenzione”.

Jeremias Rodrigues: “Con Soleil è finita ma viviamo comunque insieme”

La verità è che Jeremias ha già da tempo dei progetti in atto. “Preferisco dedicarmi a cose più concrete, non sono andato in tv per guadagnarmi il pane, che per fortuna non mi manca con le cose che faccio attualmente. Rimpianti? Da piccolo mi piaceva il motocross, rimpiango di non averlo coltivato a sufficienza da piccolo, in modo tale da trasformare questa passione in qualcosa di più importante”. E per quanto riguarda l’ambito amoroso? Si parla di un contatto presunto con Martina Luchena, influencer ed ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, dove aveva provato ad affidare il suo cuore a Riccardo Gismondi. Ma Jeremias svela a sorpresa di stare continuando a convivere con Soleil Sorge. “Non stiamo più insieme perch su molte cose non andavamo d’accordo. Ma non c’è nessun rancore tra noi”.