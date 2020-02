Ilaria Valli: chi è la giovane calciatrice, carriera e curiosità

Carriera e curiosità sulla giovane calciatrice Ilaria Valli: chi è, la sua storia su Rai Gulp nella trasmissione sportiva “Sport Stories”.

16 anni appena, Ilaria Valli è una giovane calciatrice che attualmente milita nel Novara femminile Under 17. A lei è dedicata la puntata di “Sport Stories”, la trasmissione di Rai Gulp, realizzata con il patrocinio del Coni, in onda venerdì 21 febbraio.

Nel suo racconto, ha spiegato: “Nel calcio è fondamentale essere uniti e sostenersi l’una con l’altra”. Sport, spirito di squadra e divertimento: i valori di condivisione che caratterizzano la giovane calciatrice.

Chi è Ilaria Valli, protagonista di Sport Stories

In Italia, il movimento di calcio femminile sta assumendo sempre più importanza: grande l’impegno delle storiche società calcistiche maschili in questi ultimi anni. Ma sicuramente importanti sono stati anche i risultati raggiunti dalla nazionale femminile, qualificata ai mondiali, dove ai quarti si è fermata la sua avventura.

Ragazze come Ilaria Valli hanno dimostrato negli ultimi anni carattere e forza di volontà, per conseguire i risultati più importanti. La sua caparbietà e il suo talento non sono passati inosservati, tanto che il canale dedicato ai ragazzi della Rai ha deciso di dedicarle la trasmissione, 15 minuti in cui la 16enne avrà la possibilità di raccontarsi.