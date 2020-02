Grande Fratello Vip: due nuove sorprese nella Casa – VIDEO

Due nuove sorprese nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata di stasera: chi entrerà e perché, anticipazioni e confronti.

Puntata ad alta tensione quella di stasera al Grande Fratello Vip: si attendono nuovi ingressi, anche se molto probabilmente si tratterà di persone che avranno confronti con i concorrenti e non di personaggi che andranno a rimpolpare il numero di inquilini.

Ben delineato il ruolo di Serena Enardu, come spiega su Instagram il profilo ufficiale della trasmissione: “Stasera Serena Enardu torna nella casa di Gf Vip per un acceso confronto con Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli”.

Ci sarà poi spazio per un altro ritorno, quello di Valeria Marini, protagonista di un chiarimento qualche settimana fa con Rita Rusic. Il Grande Fratello su Instagram comunica il nuovo ingresso per la showgirl e attrice, parlando di “un ritorno esplosivo”. Non spiega però la ragione del nuovo ingresso e anzi domanda: “Ma quale sarà il motivo del suo rientro?”. Il dubbio resterà ancora per poco, sciolto dalla diretta della trasmissione. A fare gli onori di casa, come sempre, ci sarà Alfonso Signorini. In studio con lui Pupo e Wanda Nara: anche da loro ci sono da attendersi sorprese?