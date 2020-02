GfVip, la clamorosa decisione di Andrea Montovoli comunicata al pubblico

Puntata davvero speciale del Grande Fratello Vip che andrà in scena questa sera, venerdì 21 febbraio, che vedrà protagonista Andrea Montovoli

Nuovo appuntamento questa sera, venerdì 21 febbraio, con il Grande Fratello Vip con numerosi colpi di scena. Ci sarà un’eliminazione con a rischio Licia Nunez e Pago, poi ci saranno nuove nomination in vista della prossima settimana. A sorpresa, Andrea Montovoli ha svelato ai suoi coinquilini di non votarlo come “preferito” della settimana per andare in televoto: l’obiettivo sarebbe quello di sfidare Antonella Elia secondo le indiscrezioni del caso: “Ho chiesto di non essere votato perché voglio andare a uno scontro. Spero di andare a uno scontro. Non prevedo, ma scommetto, ci provo!”. Poi ha aggiunto: “In questa casa se ci sto io non ci sta l’altra persona o viceversa. Mi piace andare sul ring e confrontarmi proprio con questa persona”.

Gf Vip, le curiosità su Andrea Montovoli

Successivamente lo Montovoli ha effettuato un calcolo veloce con i suoi compagni di gioco: “È immune anche questa volta, sicuro!”. “L’importante è che non andiamo io e te al televoto!” ha risposto Patrick. Infine, Andrea è stato vittima degli attacchi dei social di Serena Enardu visto che è stato accusato di voler “sabotare” il percorso di Pago: “Ho sentito che stanno cercando di far votare Pago per farlo uscire dalla casa perché il signor Montovoli decide come e quando io e lui dobbiamo stare insieme, prima non andava bene che io entrassi perché doveva finire il suo percorso da solo. Adesso è così carino e generoso che sta cercando di coinvolgere tutti gli elementi della Casa per sollecitare i fan a votare Pago perché vuole che noi stiamo insieme! Ma per favore”.