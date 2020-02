GF Vip, Serena Enardu risponde a Patrick e Montovoli: “Non ho tradito Pago”

Eliminata lunedì dal televoto, Serena Enardu torna al Grande Fratello Vip per togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro Patrick e Montovoli.

La partecipazione di Serena Enardu a questo Grande Fratello Vip è stata breve ma intensa. L’ex tronista è entrata per chiarire con Pago e dopo la discussione è stata invitata a rimanere nella casa più spiata d’Italia. Durante la sua permanenza c’è stato spazio per una lite furiosa con il cantante sardo. Questo infatti si è infuriato quando ha scoperto che lei aveva messo un like ad una foto del tentatore che aveva causato frizioni nel loro rapporto.

Chiarito “l’incidente”, Serena ha fatto nuovamente pace con il fidanzato e si è goduta qualche giorno di serenità. Lunedì, però, ha dovuto abbandonare il programma perché il pubblico da casa ha votato per farla uscire. Questa sera, però, La Enardu è tornata nella casa per chiarire con due gieffini. Patrick e Montovoli, infatti, hanno parlato di lei sostenendo che fosse andata al GF Vip solo per notorietà e che non fosse realmente interessata a Pago. Secondo loro il cantante è schiacciato dalla personalità della fidanzata che reputano una persona negativa.

Serena Enardu risponde alle critiche di Patrick e Andrea Montovoli

Entrata nella casa Serena risponde alle accuse dei due ex colleghi di reality, ma prima lancia loro una frecciata: “Aspetta, prima cerco la telecamera migliore, visto che è sempre una questione di visibilità“. Successivamente ha chiarito che lei non ha mai tradito Pago come ha detto Patrick: “Quello che ho fatto, l’ho fatto quando ci eravamo lasciati, quindi non l’ho tradito”, e lui risponde: “Bhè vi siete lasciati perché ti eri avvicinata a lui, quindi non cambia molto…”. Serena risponde che i motivi della separazione erano ben altri. A quel punto interviene Pupo che dice: “Smettiamo di dire che questo o quello è qui solo perché è in cerca di visibilità, non si può sentire. Voi tutti siete qui per questo, persino noi siamo in cerca di visibilità”.