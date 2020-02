Furto aggravato | ragazza ruba cappotto Chanel da 6mila euro

Una giovanissima straniera dalla mano lesta compie un furto aggravato in un negozio Chanel a Roma. Il maltolto è un costosissimo cappotto, ma finisce così.

Un furto aggravato stava per andare in scena all’interno di una lussuosa boutique Chanel a Roma. A compiere il colpo, poi scoperto, una ragazza di 20 anni proveniente dalla Romania. La manigolda aveva adocchiato un capo di abbigliamento magnifico, un cappotto il cui prezzo in listino ammonta a 6mila euro.

Il negozio, situato in via del Babuino nel centro della Capitale, per fortuna non risulta essere stato svaligiato. Gli addetti alla sicurezza infatti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno bloccato la giovane. Subito sono intervenuti i carabinieri, che l’hanno arrestata per furto aggravato e l’hanno portata all’interno della stazione di San Lorenzo in Lucina. La donna proveniente dall’Est aveva la fedina penale macchiata, con numerosi altri precedenti per furto alle spalle. Singolare il suo modus operandi di agire.

Furto aggravato Chanel, la ladra riconosciuta da una dipendente del negozio

La 20enne infatti si era dotata di una borsa foderata con dei fogli di alluminio. Al suo interno aveva nascosto per bene il costosissimo cappotto, riuscendo anche ad uscire dalla boutique. Fortuna vuole che una addetta alle vendite l’abbia notata ed anche riconosciuta. Infatti già in passato la rumena aveva tentato di rubare della merce proprio in quel negozio. Stava per scappare in taxi. Così è scattato l’intervento dapprima degli addetti alla sicurezza e poi delle forze dell’ordine. Il processo per direttissima con rito abbreviato intentato nei confronti della ladra ha portato ad una condanna di 13 mesi di carcere. Con anche il divieto di soggiornare a Roma. Riguardo alla malfattrice, sono state rese note le sue iniziali, I.B.B.

