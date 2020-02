Friends, clamorosa reunion: il cast conferma il ritorno dopo 16 anni dall’ultima puntata.

Fan in subbuglio dopo che si è diffusa la notizia, poi confermata ufficialmente, della reunion del cast di Friends dopo ben 16 anni dall’ultima puntata di una delle serie tv comedy più amate di tutti i tempi. Chandler, Ross, Rachel, Joey, Phoebe e Monica torneranno dunque sui nostri schermi prossimamente dando vita ad un’operazione nostalgia che ormai nessuno si aspettava più.

Di recente è accaduta la stessa cosa per Beverly Hills 90210 e le cose non sono andate benissimo. Speriamo che per i simpatici protagonisti di Friends le cose vadano meglio.

Quando Matthew Perry spiegava il suo dramma durante le riprese di Friends

L’ultima volta che Perry aveva parlato del suo problema aveva raccontato: “In quel periodo sembrava avessi tutto, eravamo ovunque, da fuori ogni cosa era perfetta, ma io già soffrivo di alcolismo e la cosa è peggiorata. Non ricordo molto del periodo fra la seconda e la sesta stagione, ero un po’ fuori di me. Non riuscivo a smettere, ma le cose andavano così male che non riuscivo neanche a nasconderlo. Bevevo un litro di vodka e prendevo trenta pillole al giorno”. Un anno fa fu poi ricoverato d’urgenza dovuta ad una perforazione gastrointestinale causata dall’abuso di sostanze stupefacenti e alcol.