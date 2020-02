Elisabetta Gregoraci in versione “bambola”: Instagram in visibilio

Elisabetta Gregoraci si mostra su Instagram in pose (e mise) sempre più audaci. E il pubblico, entusiasto, applaude e ringrazia.

Elisabetta Gregoraci torna a incantare i suoi follower con un ennesimo scatto social decisamente bollente. Il suo “tutù” da bambola – come si definisce lei stessa nell’ultimo post su Instagram – mostra generosamente il suo fisico invidiabile e la sua bellezza tutta mediterranea, mandando i numeorissimi fan e followers (oltre 1 milione) in delirio.

La nuova mise supersexy di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci regala un altro spettacolo al suo pubblico social, poche ore dopo essersi mostrata con un’attillatissimo body nero mentre, chinata su dei vertiginosi tacchi a spillo, in un’esplosione di sensualità. L’avvenente showgirl calabrese non nasconde – per la gioia dei suoi ammiratori – le sue curve sinuose, le sue gambe nude e, perché no, il suo lato B. Persino il suo ex marito, il noto imprenditore Flavio Briatore, le avrebbe lasciato un like, non potendo restare indifferente di fronte a tanta carica sexy. Ecco lo scatto che ha mandato tutti in visibilio.

Visualizza questo post su Instagram Like a doll 🖤 . . #milanofashionweek Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 21 Feb 2020 alle ore 8:57 PST

