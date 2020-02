Elisabetta Canalis fuori di seno per la Fashion Week, i fan perdono la testa

La splendida Elisabetta Canalis manda in tilt i suoi fan con una mise sexy che lascia intravedere il suo seno in occasione della Fashion Week.

Passano gli anni ma Elisabetta Canalis rimane una donna di straordinaria bellezza, fascino ed eleganza. In occasione della Fashion Week di Milano, l’ex velina di ‘Striscia La Notizia‘ ha catturato l’attenzione di fotografi, partecipanti e passanti grazie ad un look sensuale che lascia poco spazio all’immaginazione. La showgirl ha indossato un completo con giacca e pantalone largo. Sotto la giacca, però, ha abbinato una maglia a collo alto completamente trasparente, sotto la quale non ha messo il reggiseno.

Le foto del completo sono state postate dalla stessa Elisabetta sul suo profilo Instagram. In queste la giacca è abbottonata e l’effetto vedo e non vedo risulta decisamente casto. Ciò nonostante i fan non si sono sottratti dal commentare la sensualità di quel look, sottolineando come fosse evidente che sotto la maglietta non portasse il reggiseno.

Elisabetta Canalis fuori di seno per la Fashion Week

Visualizza questo post su Instagram Cosa mangiate stasera? What u gonna eat tonight? Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 20 Feb 2020 alle ore 2:42 PST

Se gli scatti ufficiali già avevano contribuito a fare venire i bollori ai suoi fan, le foto scattate all’ex velina mentre cammina per le strade di Milano dai paparazzi rivelano molto di più. Camminando, infatti, la giacca è stata spostata dal vento scoprendo in questo modo involontariamente uno dei suoi capezzoli. La foto paparazzata è stata pubblicata in esclusiva da ‘Tgcom24‘, ma in breve ha fatto il giro del web diventando virale.