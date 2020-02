Elisa Isoardi, prove di famiglia con Alessandro: presto le nozze? – VIDEO

Elisa Isoardi si gode la relazione con Alessandro Di Paolo, nel frattempo spuntano voci su un possibile matrimonio e su una presunta gravidanza.

Elisa Isoardi ha ritrovato la serenità in amore grazie alla relazione con Alessandro Di Paolo. Sulla coppia non ci sono molte notizie, i due infatti preferiscono vivere la storia d’amore in privato, senza proclami e interviste di contorno. Ciò nonostante secondo i rumor il loro rapporto starebbe procedendo a gonfie vele. Lui avrebbe addirittura già conosciuto la famiglia della fidanzata e si vocifera che sarebbe disposto a prenderla in moglie quanto prima.

Leggi anche ->“Elisa Isoardi è incinta ma cerca di nasconderlo”: ecco le prove

Di recente sono emerse voci anche su una possibile gravidanza della conduttrice. Nulla di certo, ma solo un’ipotesi basata su una foto in cui il ventre mostra una rotondità sospetta. Per il momento la coppia non conferma né smentisce le voci sulla futura nascita o sulle prossime nozze. Il settimanale ‘Vero‘ li ha beccati a Roma mentre si godevano una cena a base di pesce e successivamente una passeggiata romantica. Dagli scatti è possibile notare la serenità e la complicità tra i due, una prova che il rapporto sta effettivamente andando bene, poi come si dice… Se son rose fioriranno.