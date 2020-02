Diana Del Bufalo, dopo la burrascosa fine della relazione con il conduttore Paolo Ruffini, sembrerebbe aver trovato in Edoardo Tavassi un nuovo amore.

L’ex concorrente del talent Amici di Maria De Filippi, Diana Del Bufalo, ha da qualche mese messo pubblicamente fine alla sua spinosa relazione amorosa con il conduttore televisivo Paolo Ruffini. La bella attrice non si è però persa d’animo, e sembrerebbe aver finalmente ritrovato il sorriso. Arriva infatti da Fanpage.it e, successivamente da Dagospia, la conferma ai molti sospetti dei fan: un nuovo amore è giunto alle porte. Il fortunato è Edoardo Tavassi, e la relazione tra i due sembrerebbe essere stata portata avanti in segreto.

“Fanpage.it ha appreso che l’ex compagna di Paolo Ruffini ha ritrovato l’amore da poco più di due mesi, pur avendo scelto di vivere questa nuova relazione in gran segreto” è scritto sulla testata. Gli indizi lasciati da Diana sono molteplici, in una recente Instagram story dell’attrice si sente infatti la voce di un uomo in sottofondo: si tratta proprio di Edoardo. “Fanno sul serio tanto da avere già conosciuto le rispettive famiglie in occasione delle ultime feste di Natale” scrive ancora Fanpage.it. Pare che tra i due sia stato proprio un colpo di fulmine.

Edoardo Tavassi: chi è il nuovo amore di Diana Del Bufalo

Edoardo Tavassi ha 34 anni, è un amante del calcio e della palestra, è tifoso della Roma e coltiva una grande passione per i tatuaggi. Si tratta del fratello di Guendalina Tavassi, l’ex concorrente del Grande Fratello 11. Al contrario della sorella, Edoardo non fa parte del mondo dello spettacolo, nonostante sia stato visto spesso nei salotti di Barbara d’Urso e sia stato ospite in studio nella casa del Grande Fratello per sostenere la sorella nei momenti più difficili del reality.

