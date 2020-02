Coronavirus: il punto della situazione, cosa sappiamo finora – VIDEO

Facciamo il punto della situazione sui casi di Coronavirus in Lombardia: cosa sappiamo finora e quanti sono stati accertati, le condizioni.

Notizie confermate e poi smentite, decine e decine di casi tenuti sotto osservazione tra Lombardia ed Emilia Romagna: si fa critica la situazione Coronavirus in Italia. Ma cosa sta succedendo davvero? Proviamo a fare un punto: i casi di positività accertati sono sei e, ad ora, sono tutti concentrati in Lombardia.

Tra questi, uno è molto grave: si tratta di un 38enne, dipendente della Unilever di Lodi, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno. Le sue condizioni sono comunque migliorate rispetto a ieri sera. Positiva anche la moglie, insegnante incinta, per cui non andava a lavoro in questo periodo.

Una terza persona si è presentata spontaneamente in ospedale: ha i sintomi della polmonite ed è entrato in contatto con il 38enne. Confermato anche in questo caso il Coronavirus. Altre tre persone sono ricoverate con quadro clinico di polmonite all’ospedale di Codogno. Il paziente più grave sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina, un dipendente della Mae di Fiorenzuola d’Adda. Questi è considerato il “paziente zero”, ma a quanto pare è risultato negativo ai primi test.