Coronavirus, ricoverato il medico del 38enne di Codogno: ecco cos’ha

Il medico di base del 38enne di Codogno risultato positivo al Coronavirus è ricoverato in ospedale a Milano con la polmonite.

Il medico di base del 38enne risultato positivo al Coronavirus è attualmente ricoverato in ospedale con la polmonite. A quanto si apprende, il dottore si troverebbe all’ospedale Sacco di Milano in buone condizioni, ma è attentamente e costantemente monitorato. Lunedì aveva visitato l’uomo che ha contratto il coronavirus.

Un nuovo caso sospetto di Coronavirus

Il medico in questione ha meno di 60 anni e gestisce un ambulatorio a Castiglione d’Adda, vicino a Codogno). “Era stato messo in quarantena, in quanto contatto del paziente positivo al virus, ma oggi pomeriggio è stato ricoverato”, ha riferito Massimo Vajani, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Lodi. La notizia è stata confermata anche dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ai microfoni di Sky Tg24. Il medico “sta facendo i tamponi ma non abbiamo ancora i risultati”.

Nella città di Codogno, intanto, sono scattate alcune misure precauzionali, come riferisce il sindaco Francesco Passerini. Data la “situazione di allarme nazionale” e per “tutelare la pubblica incolumità” è stata disposta “temporaneamente e in via provvisoria e precauzionale almeno fino a domenica 23 febbraio” la chiusura di “tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento e i luoghi di assembramento pubblico (a titolo esemplificativo discoteche, sale da ballo, sala giochi)”.

