Coronavirus Italia, altri due contagiati in Lombardia: una è la moglie del 38 enne

Dopo il ricovero del 38enne a Codogno sono stati riscontrati altri due casi di contagio da coronavirus: uno dei due è la moglie dell’uomo ricoverato giovedì.

Altri di due casi di contagio da coronavirus riscontrati in Lombardia. Uno dei due è la moglie dell’uomo di 38 anni che è stato ricoverato giovedì a Codogno. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sacco di Milano. Il secondo caso riguarda invece un uomo che si è presentato spontaneamente in ospedale con febbre alta e difficoltà respiratorie. Non è chiaro se anche questo avesse rapporti con l’uomo che si trova in terapia intensiva a Codogno.

Come detto il 38enne si trova in terapia intensiva e viene costantemente monitorato. In queste ore si attendono i risultati delle controanalisi dell’Istituto Superiore della Sanità per confermare che si tratti di Covid 19. Intanto si stanno cercando tutte le persone che sono state a contatto con il paziente negli ultimi giorni, una volta trovate saranno tutte visitate e, nel caso dovessero presentare dei sintomi, ricoverate.

