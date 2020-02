Coronavirus, parlano i genitori del 38enne contagiato: “È molto grave…”

Le condizioni dell’uomo che ha contratto il Coronavirus sono molto gravi. “E’ intubato”, fanno sapere i suoi genitori, che lo descrivono come uno che “fa sport, è forte e pesa 90 chili”.

M.M., 38 anni, è attualmente ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Codogno (Lodi), dopo essere risultato positivo al coronavirus. “È molto grave, è incubato” fa sapere suo padre in un’intervista a Fanpage.it, descrivendolo come un tipo robusto e sportivo: “Gioca a pallone, è un podista, fa di tutto, bicicletta, piscina: è una bestia alta così, 90 chili, ha una struttura forte”.

Il profilo della nuova vittima del Coronavirus

I genitori del 38enne, dipendente della Unilever di Casalpusterlengo, spiegano che al suo primo ingreso in ospedale l’uomo aveva riferito di aver cenato con un amico rientrato da poco dalla Cina: “Non si sapeva cosa avesse – precisa la madre -. Solo quando è stato in sala di Rianimazione hanno iniziato ad avere dei sospetti e hanno fatto gli esami. E poi hanno continuato a fare domande su domande e la moglie ha detto ai medici della cena”.

Va da sé che ora anche i colleghi del 38enne sono preoccupati. “Noi l’abbiamo intravisto perché non si poteva. Hanno fatto un’eccezione per noi. Era meglio non vederlo – proseguono i genitori dell’uomo contagiato, ai quali non sono stati ancora fatti i tamponi -. Noi stiamo bene, non abbiamo nessun sintomo. Ma non possiamo proprio dire che stiamo bene, è un’eresia. Ci hanno detto di non uscire e di non fare entrare nessuno. Devono ancora venire, quando non lo so… quello che ci manca è un po’ più di informazione, il resto è eccellente”.

