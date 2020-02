Coronavirus, l’appello: “Se avete sintomi chiamate il 112”

Si fa grave l’allerta Coronavirus in Lombardia, l’appello dell’assessore al Welfare della Regione, Giulio Galliera: “Se avete sintomi chiamate il 112”.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Galliera, ha fatto in conferenza stampa il punto della situazione dopo i sei casi di Coronavirus accertati oggi.

Leggi anche –> Coronavirus Lombardia, salgono a 6 i casi di contagio: “State chiusi in casa”

Come noto, uno è molto grave: si tratta di un 38enne, dipendente della Unilever di Lodi, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno. L’uomo però starebbe meglio rispetto al momento del ricovero.

Leggi anche –> Coronavirus: il punto della situazione, cosa sappiamo finora – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’appello sul Coronavirus da parte della Regione Lombardia

In particolare, l’assessore lombardo lancia un invito a chi vive a Codogno e dintorni: “Vi chiediamo di rimanere al proprio domicilio e qualora si sia stati in contatto con uno di questi casi oppure si manifestino dei sintomi, di chiamare il 112”. Una richiesta che peraltro è già stata esaudita: le scuole resteranno chiuse nei prossimi giorni non solo a Codogno, ma anche in diversi comuni limitrofi.

Spazio poi per parlare del cosiddetto “paziente zero”: “Abbiamo subito recuperato anche questo paziente, questo caso indice, come in qualche modo si suol dire, che era la persona che era tornata dalla Cina il 21 di gennaio”. Intanto, sono in corso i controlli, spiega infine Galliera: “Abbiamo iniziato a fare i tamponi a 150 tra operatori sanitari, medici, parenti stretti di questa persona”.