Brescia Napoli Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Brescia e Napoli è l’anticipo del venerdì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca venerdì 21 febbraio 2020, alle ore 20.45, l’anticipo del venerdì sera tra Brescia e Napoli, due squadre con aspirazioni di classifica davvero molto diverse.

Leggi anche –> Razzismo calcio | insulti alla partita dei bambini | “Siete m****”

La squadra di casa, infatti, è alla disperata ricerca di punti salvezza e affronta i partenopei che non hanno vissuto finora un’annata particolarmente brillante, almeno in campionato.

Leggi anche –> Wanda Nara stupisce tutti: “Ecco a che ora mi sveglio per lavorare”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Brescia Napoli: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Rigamonti di Brescia viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1, canale 251. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono 37 in tutto i precedenti tra le 2 squadre in Serie A, con il Napoli che conduce nettamente il confronto con 15 vittorie contro le otto delle rondinelle. Se si considerano solo le partite in casa del Brescia, il confronto è di sette a sette con quattro pareggi. L’ultima volta, nella stagione 2010-2011, vinse il Napoli per una rete a zero.

Brescia Napoli, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Nel tridente offensivo del Napoli, spazio a Mertens questa sera, con Demme invece confermato in mezzo al campo, nella squadra di casa occhi puntati su Balotelli. Queste le formazioni:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Spalek; Zhmral, Balotelli. ALL.: Lopez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.