Bonus seggiolini 2020 fino a esaurimento risorse, sito in tilt

È stato stanziato il bonus per i seggiolini e i dispositivi anti-abbandono dal valore di 30€, ma non saranno accettate tutte le richieste. Il sito va in sovraccarico.

Il Ministero dei Trasporti ha aperto la piattaforma www.bonuseggiolino.it per tutte le famiglie che desiderano richiedere il bonus dal valore di 30 euro per l’acquisto di dispositivi anti-abbandono da installare sui seggiolini delle auto. Il sito web, gestito da Sogei sta creando difficoltà agli utenti, che lamentano la lentezza del sito e l’impossibilità nell’effettuare la registrazione. I cittadini dovranno aspettare domani 21 febbraio per riuscire a avanzare le richieste, oggi il sito è aperto solo per gli esercizi commerciali.

Dallo scorso 7 novembre è scattato l’obbligo di avere nelle auto i seggiolini evoluti per i bambini con età inferiore a 4 anni, ma le multe partiranno soltanto dal prossimo 6 marzo. Per questi dispositivi non è prevista l’omologazione, infatti è stata rilasciata una ‘dichiarazione di conformità‘ con la quale i fabbricanti si impegnano a rispettare quanto richiesto dal decreto. Il Mit recita: “Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche”.

Per coloro che non avranno attivato questi dispositivi nelle loro auto, le multe vanno dagli 83 ai 333 euro, con sottrazione di 5 punti della patente. Se si commettono due infrazioni in due anni scatta la sospensione della patente, da 15 giorni a due mesi. Per agevolare l’acquisto dei dispositivi è stato istituito il fondo con contributo economico di 30€ per ogni dispositivo acquistato. Una volta esaurite le risorse, pari a 15,1 milioni di euro, il fondo chiude. Anche coloro che hanno acquistato un dispositivo prima del 20 febbraio possono chiedere un rimborso, che sarà accreditato sul c/c del richiedente.

