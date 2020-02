Bianca Guaccero, la confessione: “Pago ancora il mutuo”

Nell’ultima puntata di Detto e Fatto Bianca Guaccero, conduttrice Rai, si è confessata ai microfoni di Jonathan Kashania: ecco tutte le curiosità

La conduttrice Rai, Bianca Guaccero, ha rivelato alcune dichiarazioni interessanti della sua vita privata ai microfoni di Jonathan Kashania: “Purtroppo io sono una persona noiosa. Sono nata vecchia. Ho una mentalità da grande. Metto i soldi da parte perché non ho vissuto nell’oro. Ho sempre aiutato tutti. A 23 anni, per non spendere inutilmente i miei soldi, ho deciso di aprire un mutuo che sto ancora pagando per me e per mia figlia, per il nostro futuro”. Tanti sacrifici per imporsi.

Bianca Guaccero, la curiosità

La stessa Bianca ha continuato nel suo racconto emozionante: “Ho fatto delle spese folli solo per le persone che amo”. Anche Jonathan sa bene come risparmiare: “Anche io avrei dato la stessa risposta. La mia educazione è stata molto pratica. Nessuno ti aiuta. Do molto valore ai soldi. Ho lavorato da quando ero ragazzino. Io non compro una maglietta da 1000 euro se ne posso comprare una da 30. Alcune volte succedeva che, se mi pagavano il doppio, spendevo più soldi. Quando avevo preso casa, avevo la fissa per l’idromassaggio e l’ho fatto. Invece delle spese folli, preferisco fare delle vacanze coi genitori”.