Belen Rodriguez di nuovo incinta? La risposta della showgirl ai suoi fan

Belen Rodriguez posta sul suo profilo Instagram uno scatto raffigurante una scultura di donna in dolce attesa: in arrivo il secondo figlio?

Dopo la separazione con il motociclista Andrea Iannone, Belen Rodriguez è ritornata insieme a Stefano De Martino. I fan sono entusiasti nel vedere la famiglia finalmente riunita, e la voce riguardante il possibile arrivo di un fratellino per il piccolo Santiago comincia a diffondersi. La coppia stessa infatti si mostra felice di fronte all’idea del possibile arrivo, in futuro, di un secondogenito. Nonostante questo, la showgirl ha continuato per mesi a smentire le notizie e le voci inerenti alla sua gravidanza.

Questa volta sembra però che Belen abbia voluto lasciare ai suoi fan un indizio inequivocabile: stamattina sul suo profilo Instagram è infatti comparsa una foto che lascia poco spazio ai dubbi. Lo scatto raffigura una bellissima statua che rappresenta una donna incinta, accompagnata dalla sola descrizione “La vida“. Gli utenti, interpretando l’immagine come un annuncio, si scatenano, riempiendo la showgirl di domande e felicitazioni.

“Sei di nuovo incinta?”: Belen smentisce subito su Instagram la possibilità di una nuova gravidanza.

Di fronte allo scatto pubblicato su Instagram, i fan si mostrano colmi di gioia: “Sei di nuovo incinta?”, “Vogliamo un fratellino per Santiago” scrivono. La showgirl si trova dunque costretta a chiarire l’enorme malinteso. “Non sono incinta, è una scultura che mi hanno regalato oggi, l’ho fotografata e l’ho postata, perché la trovo bellissima. Tutto qui!” risponde ai suoi follower. La notizia di una seconda gravidanza è stata perciò smentita immediatamente, in quanto la foto rappresentava soltanto un regalo che è stato fatto alla modella.

