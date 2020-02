Avanti Un Altro, bufera sulla donna con il tatuaggio del duce – VIDEO

Polverone di polemiche ad Avanti Un Altro: una signora del pubblico “beccata” con un tatuaggio del duce sul petto è stata allontanata dopo ripetuti insulti e offese.

Spiacevole imprevisto nello studio di Avanti Un Altro, il programma condotto da Paolo Bonolis in onda su Canale 5. L’atmosfera sempre scherzosa e mai pesante ha ceduto il posto, inaspettatamente, a un’aspra polemica a sfondo politico in una delle ultime registrazioni. Protagonista una signora del pubblico che avrebbe creato un trambusto tale da spingere un autore del programma ad allontanarla.

Una nostalgica del duce tra il pubblico di Avanti Un Altro

A raccontare quanto accaduto è stato Marco Salvati, autore di Avanti Un Altro, nelle scorse ore su Twitter: “Signora del pubblico si presenta con tatuaggio del duce sul petto. La invito ad allontanarsi o uscire. Le cito la legge Scelba e relativo reato. Mi ricopre di insulti e la faccio allontanare. Va via gridando ‘lo farò sapere a Salvini!’ Ormai è tutto sdoganato”. In risposta al suo tweet, però, sono immediatamente arrivati numerosi commenti di utenti che hanno mostrato solidarietà e vicinanza nei confronti dell’autore, biasimando la nostalgica del duce. Cliccare per credere.

Signora del pubblico si presenta con tatuaggio del duce sul petto. La invito ad allontanarsi o uscire. Le cito la legge Scelba e relativo reato. Mi ricopre di insulti e la faccio allontanare.

Va via gridando “lo farò sapere a Salvini!”

Ormai è tutto sdoganato. — Marco Salvati (@marcosalvati) February 21, 2020

