Aurora e Giada Anfuso: chi sono le due gemelle ballerine

Chi sono le due gemelle ballerine Aurora e Giada Anfuso: le ragazzine catanesi sono state già ribattezzate le nuove Kessler.

Le hanno ribattezzate le Kessler Mignon e sono 2 giovanissime gemelle siciliane: si chiamano Aurora e Giada Anfuso. Sono state già protagoniste di diverse trasmissioni televisive in Rai, da ‘Ballando on the road’ a ‘Sabato italiano’.

Leggi anche –> Samanta Togni, chi è: carriera e curiosità sulla ballerina

Sulle orme delle famose gemelle, dunque, la loro strada sembra ormai segnata, sebbene le due piccole catanesi abbiamo soltanto dodici anni a testa.

Leggi anche –> Anna Oxa Rai | “Bandita dalla Tv di Stato per Ballando con le Stelle”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Chi sono le nuove Kessler: Aurora e Giada Anfuso

Tra le altre trasmissioni a cui hanno peraltro preso parte, c’è ad esempio ‘I Soliti Ignoti’, ma non solo: hanno presentato la loro Catania in una puntata della trasmissione #Explorers, programma che va in onda su Rai Gulp, il canale tematico della Rai riservato ai ragazzi. Aurora e Giada Anfuso ballano, ma non solo: hanno dimostrato di sapere davvero stare davanti a una telecamera e raccontare la loro storia. Non tutte alla loro età hanno il successo che hanno avuto loro, ma le due gemelle non solo dimostrano di esserselo meritato, ma anche di saperselo custodire gelosamente.